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    Diyarbakır'da filyasyon ekibine saldırı: 1'i başhekim 3 yaralı

    Diyarbakır'da filyasyon ekibine saldırı: 1'i başhekim 3 yaralı

    Bir grup, koronavirüs tedbirleri gereği yasak olan taziyeyi fotoğraflayıp güvenlik güçlerine bildiren filyasyon ekibine saldırdı. Saldırıda biri başhekim olmak üzere 3 sağlıkçı yaralandı.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 08:08
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 09:18
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    Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde, iddiaya göre filyasyon ekipleri, bir eve kontrol için gittikleri sırada aynı sokakta bir evin önünde taziye yapıldığını gördü.

    Bunu fotoğraflayan ekipler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

    ARACIN ÖNÜNÜ KESİP, SALDIRDILAR

    Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım’ın talimatıyla güvenlik güçleri eve giderek, pandemi nedeniyle taziyenin yasak olduğunu ve sonlandırılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine taziye sonlandırıldı.

    Bu duruma sinirlenen bir grup, akşam saatlerinde filyasyon ekibinin kullandığı aracın önünü keserek taziyeyi fotoğrafladıkları öne sürülen Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Volkan Bahadır ile bir doktor ve sağlık memurunu darbetti.

    Diyarbakır da filyasyon ekibine saldırı: 1 i başhekim 3 yaralı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Grup daha sonra olay yerinden kaçarken, aldıkları darbelerler yaralanan filyasyon ekibine ilk müdahale, meslektaşları tarafından yapıldı.

    Ekip, saldırganlardan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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