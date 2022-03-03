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    Diyarbakır’da firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı

    'PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, JASAT tarafından yakalandı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 03.03.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 12:13
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    Diyarbakır’da firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

    1 YILDIR ARANIYORDU

    Bu kapsamda 1 yıldır 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme' suçundan aranan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T., Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

    TUTUKLANDI

    E.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

    Diyarbakır’da firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı #1

    Diyarbakır’da firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı #2


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