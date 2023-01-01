Diyarbakır'da fırçalı, sopalı kavga: 3 yaralı

Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan fırçalı, sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'da Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda bulunan bir sitenin bahçesinde site bahçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek fırça ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

3 kişi yaralandı

O anlar cep telefonuna yansırken, kavgada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da fırçalı, sopalı kavga VİDEO