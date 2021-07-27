ATM’de işlem yapan 3 kişi, sürücünün park yeri ararken fren yerine gaza basmasıyla tehlikeli anlar yaşadı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki İstasyon Caddesi'nde park yeri arayan otomobil sürücüsü, geri geri gelmek için otomobilini geri vitese aldı, fren yerine gaza basınca otomobil kontrolünden çıktı.

3 KİŞİ EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Bu sırada çevrede bulunan ATM’de işlem yapan 3 kişi, otomobilin üzerlerine geldiğini fark edip kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobilin çarpması nedeniyle bankanın dış cephesinde hasar oluştu.

Yaşanan o anlar, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır’da fren yerine gaza basan sürücü 3 kişiyi eziyordu