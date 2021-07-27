Euro
10.1132
0.07%
Dolar
8.5797
0.32%
Altın
495.92
0.32%
Borsa
1.345
-0.28%
Bitcoin
320.316
-0.77%
EXEN Coin
24.89
-0.79%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Diyarbakır’da fren yerine gaza basan sürücü

    ATM’de işlem yapan 3 kişi, sürücünün park yeri ararken fren yerine gaza basmasıyla tehlikeli anlar yaşadı.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 12:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır’da fren yerine gaza basan sürücü

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki İstasyon Caddesi'nde park yeri arayan otomobil sürücüsü, geri geri gelmek için otomobilini geri vitese aldı, fren yerine gaza basınca otomobil kontrolünden çıktı.

    3 KİŞİ EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

    Bu sırada çevrede bulunan ATM’de işlem yapan 3 kişi, otomobilin üzerlerine geldiğini fark edip kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobilin çarpması nedeniyle bankanın dış cephesinde hasar oluştu.

    Yaşanan o anlar, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

    Diyarbakır’da fren yerine gaza basan sürücü 3 kişiyi eziyordu

    Diyarbakır’da fren yerine gaza basan sürücü #1

    Diyarbakır’da fren yerine gaza basan sürücü #2

    Diyarbakır’da fren yerine gaza basan sürücü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir