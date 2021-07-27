- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır’da fren yerine gaza basan sürücü
Diyarbakır’da fren yerine gaza basan sürücü
ATM’de işlem yapan 3 kişi, sürücünün park yeri ararken fren yerine gaza basmasıyla tehlikeli anlar yaşadı.
- İHA
- 27.07.2021 - 12:27
- Güncelleme : 27.07.2021 - 12:39
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki İstasyon Caddesi'nde park yeri arayan otomobil sürücüsü, geri geri gelmek için otomobilini geri vitese aldı, fren yerine gaza basınca otomobil kontrolünden çıktı.
3 KİŞİ EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU
Bu sırada çevrede bulunan ATM’de işlem yapan 3 kişi, otomobilin üzerlerine geldiğini fark edip kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobilin çarpması nedeniyle bankanın dış cephesinde hasar oluştu.
Yaşanan o anlar, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Diyarbakır’da fren yerine gaza basan sürücü 3 kişiyi eziyordu