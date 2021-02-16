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    Diyarbakır’da freni patlayan tırın devrilme anı

    Diyarbakır'da seyir halindeyken freni patlayan tırın sürücüsü, önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu kırınca araç yan yattı.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 17:46
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    Diyarbakır’da freni patlayan tırın devrilme anı

    Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu otogar kavşağında, sıvı sabun teslimatı için seyir halinde olan tırın freni patladı.

    REFÜJE ÇARPTI

    Sürücü, önündeki araçlara çarpmamak için aracı refüje yöneltti. Refüje çarpan tır yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Diyarbakır’da freni patlayan tırın devrilme anı #1

    Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Diyarbakır’da freni patlayan tırın devrilme anı #2

    Diyarbakır’da freni patlayan tırın devrilme anı #3

    Diyarbakır’da freni patlayan tırın devrilme anı #4

    Diyarbakır’da freni patlayan tırın devrilme anı #5

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