Diyarbakır'da Galeria Sitesi'nin son bloku yıkım sırasında çöktü Diyarbakır'da depremde ağır hasar alan ve 1 bloku yıkılan Galeria Sitesi’nin kontrollü yıkımı sırasında, ayakta kalan son bloku çöktü.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden en çok etkilenen şehirlerimizden biri de Diyarbakır oldu.

Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı, 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

Yıkım esnasında çöktü

Geride kalan 3 bloktan 2’si kontrollü şekilde yıkılan sitenin D Blok'u da yıkım sırasında çöktü.

Etrafı toz bulutu kaplarken, o anlar anbean görüntülendi.