Diyarbakır’da gazetecilere saldırı

İki grup arasında çıkan silahlı kavganın takibini yapmak üzere bölgeye giden gazeteciler sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Saldırganlar, gözaltına alınmadan serbest bırakıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga haberini takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) kameramanı Nurettin Fidancan ile İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Sedat Irmak sözlü ve fiziki saldırıya uğradı.

Gazetecilerin görüntü almasını engellemek isteyen saldırganların Nurettin Fidancan'a tekme attığı anlar kameraya yansıdı.

Olay yerinde bulunan polis ekipleri, saldırganları gözaltına almadı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yaptığı açıklama ile gazetecilere yapılan saldırıyı kınadı.

“SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN SERBEST BIRAKILDI”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“17 Temmuz 2021'de, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı takip için olay yerine giden Demirören Haber Ajansı (DHA) kameramanı Nurettin Fidancan ile İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Sedat Irmak, kavgaya karışan bir grup tarafından fiziki ve sözlü saldırıya uğradı. Saldırıda, meslektaşlarımız ciddi bir yara almadan kurtuldu. Ancak saldırıya her ne kadar polis müdahale etse de saldırganlar gözaltına alınmadan olay yerinden serbest bırakıldı.





“SALDIRILARIN ARTMASINA NEDEN OLACAKTIR”

Saldırganlar hakkında işlem yapılmaması bu gibi saldırıların artmasına neden olacaktır. Görevi sadece kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilerin, görevlerini hiçbir baskı altında kalmadan ve saldırıya uğrama riski yaşamadan yapmaları gerekirken, bu tarz saldırılarla karşı karşıya kalması düşündürücüdür ve kabul edilemez.





“SALDIRGANLARINI HUKUN ÖNÜNDE HESAP VERMESİNİN SAĞLANMASINI BEKLİYORUZ”

Gazetecilere yönelik saldırılar, toplumun haber alma, bilgilenme hakkını engellemeye yönelik olduğu kadar basın özgürlüğüne yönelik de bir saldırıdır. Sorumluluk sahibi tüm çevrelerin basın ve ifade özgürlüğü noktasındaki sorumluluklarını yerine getirmelerini ve demokrasinin güvencesi olan gazetecilere saldırı yapılmaması yönünde sorumlu davranmalarına davet ediyoruz.

Diyarbakır’da gazetecilere saldırı VİDEO



Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak, saldırıya uğrayan meslektaşlarımız Nurettin Fidancan ve Sedat Irmak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganların yakalanarak hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasını bekliyoruz."