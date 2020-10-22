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    Diyarbakır'da gelişigüzel attıkları izmarit, yangın çıkardı

    Bir parkta sigara içen grup, izmaritini söndürmeden gelişigüzel yere attı. İzmaritin plastik ve ahşabı tutuşturmasıyla yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye, uzun uğraşlarla söndürdü.
    • İHA
    • 22.10.2020 - 17:52
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 17:52
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    Diyarbakır'da gelişigüzel attıkları izmarit, yangın çıkardı

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Sunay Caddesi üzerinde bulunan Koşuyolu Parkı içerisinde boş bir kafede toplanan bir grup, burada sigara içmeye başladı.

    Sigara izmaritinin söndürülmeden atılması sonucu kafede bulunan plastik ve ahşap malzemeler tutuşmaya başladı.

    Kafenin alev aldığını gören içerideki grup, can havliyle kendilerini dışarı atarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İTFAİYE, KONTROL ALTINA ALDI

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Diyarbakır'da gelişi güzel attıkları izmarit, yangın çıkardı VİDEO


    İNCELEME BAŞLATILDI

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Diyarbakır da gelişigüzel attıkları izmarit, yangın çıkardı #1

    Diyarbakır da gelişigüzel attıkları izmarit, yangın çıkardı #2

    Diyarbakır da gelişigüzel attıkları izmarit, yangın çıkardı #3

    Diyarbakır da gelişigüzel attıkları izmarit, yangın çıkardı #4

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