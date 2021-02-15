Diyarbakır’da genç kadın sokak ortasında sırtından vuruldu

Diyarbakır'da sokak ortasında silahla sırtından vurulan genç kadın, hayatını kaybetti.

Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Lise 4 Caddesi üzerinde 20 yaşındaki Gülistan Ş., sokak ortasında kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından silahla sırtından vuruldu.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç kadın kurtarılamadı. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri, kadını vurup kaçan şahıs veya şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.