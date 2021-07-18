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- Diyarbakır’da genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü
Diyarbakır’da genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü
Bir genç kıza tekme ve tokatlarla öldüresiye saldıran şahsı, çevredeki vatandaşlar durdurmak istedi. Vatandaşlara saldıran şahıs, olay yerine gelen bir polisin yüzünü yaraladı.
- İHA
- 18.07.2021 - 15:40
- Güncelleme : 18.07.2021 - 16:47
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir genç kız, dün akşam saatlerinde tartıştığı erkek tarafından sokak ortasında tekme tokat öldüresiye dövüldü.
Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmek isteyince, saldırgan bu kez vatandaşlara saldırdı.
Olay yerine ihbar üzerine güvenlik güçleri sevk edildi.
KAMERAYA YANSIDI
Şahıs, bir polis yerden aldığı kesici alet ile yüzünden yaraladı.
Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Diyarbakır’da genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü ViDEO
GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLMADI
Genç kız saldırgandan şikayetçi olmazken, polis memuru şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.