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    Diyarbakır’da genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü

    Bir genç kıza tekme ve tokatlarla öldüresiye saldıran şahsı, çevredeki vatandaşlar durdurmak istedi. Vatandaşlara saldıran şahıs, olay yerine gelen bir polisin yüzünü yaraladı.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 15:40
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 16:47
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    Diyarbakır’da genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir genç kız, dün akşam saatlerinde tartıştığı erkek tarafından sokak ortasında tekme tokat öldüresiye dövüldü.

    Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmek isteyince, saldırgan bu kez vatandaşlara saldırdı.

    Olay yerine ihbar üzerine güvenlik güçleri sevk edildi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Şahıs, bir polis yerden aldığı kesici alet ile yüzünden yaraladı.

    Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Diyarbakır’da genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü ViDEO

    Diyarbakır’da genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü #1

    GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Genç kız saldırgandan şikayetçi olmazken, polis memuru şikayetçi oldu.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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