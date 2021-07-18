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Diyarbakır’da genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü

Diyarbakır’da genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü

Bir genç kıza tekme ve tokatlarla öldüresiye saldıran şahsı, çevredeki vatandaşlar durdurmak istedi. Vatandaşlara saldıran şahıs, olay yerine gelen bir polisin yüzünü yaraladı.