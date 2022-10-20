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    Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

    Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
    • 20.10.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 12:15
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    Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

    Türkiye'de son dönemde artış gösteren yasa dışı göçe yönelik mücadele devam  diyor.

    DHA'nın haberine göre Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerle irtibat kurarak, kente sevkini sağlayan organizatörlere yönelik çalışma yaptı.

    Organizatörlerin, daha önce belirlenen noktalardan düzensiz göçmenleri alıp, kontrol noktaları bulunmayan güzergahlardan kentte getirdikleri tespit edildi.

    11 organizatör gözaltına alındı

    Ayrıca organizatörlerin, bir müddet kentte ağırladıkları kaçak göçmenleri, batıdaki büyük şehirlere taşıdıkları belirlendi. Ekipler, 18 Ekim'de belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

    Eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Öte yandan 5 ay süren çalışmalarda 170 düzensiz göçmenin yakalandığı, göçmenlerin sevkini sağlayan 7 şüphelinin ise tutuklandığı bildirildi.

    Diyarbakır da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı #1

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