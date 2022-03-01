Euro
15.56
-0.08%
Dolar
13.94
0.67%
Altın
869.04
2.17%
Borsa
1970
1.22%
Bitcoin
610.095
6.83%
BTXN Coin
36.88
-0.35%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Diyarbakır'da görme engelliye yardım etme bahanesiyle telefonunu çaldı

    M.A. isimli şüpheli, yolun karşısına geçirmek için yardım etme bahanesiyle yanına yaklaştığı görme engelli A.K.'nın cep telefonunu çalıp kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 20:27
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 21:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da görme engelliye yardım etme bahanesiyle telefonunu çaldı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kaldırım üzerinde yürümekte olan görme engelli A.K., yolun karşına geçmek istedi.

    Bu sırada bir kişi A.K.'ya  yardım etme bahanesiyle yanına geldi.

    YARDIM BAHANESİYLE TELEFONUNU ÇALDI

    Yolun karşısına geçirdiği A.K.'nın daha sonra cep telefonunu çalan şüpheli olay yerinden kaçtı.

    1 SAAT İÇİNDE YAKALANDI

    Görme engelli A.K.'nın bağırması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu killiği belirlenen M.A., kameradan tespit edilerek yaklaşık 1 saat içerisinde çaldığı cep telefonuyla birlikte yakalandı.

    O ANLAR KAMERADA

    Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, cep telefonu ise A.K.ya teslim edildi.

    Öte yandan, olay anı ise çevredeki bir kameraya yansıdı.

    Diyarbakır'da görme engelliye yardım etme bahanesiyle telefonunu çaldı VİDEO

    Diyarbakır da görme engelliye yardım etme bahanesiyle telefonunu çaldı #1

    Diyarbakır da görme engelliye yardım etme bahanesiyle telefonunu çaldı #2

    Diyarbakır da görme engelliye yardım etme bahanesiyle telefonunu çaldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!
    MetaEvren

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!

    İspanyol sanatçı Isabel Flores'in İstanbul tutkusu
    Kültür Sanat

    İspanyol sanatçı Isabel Flores'in İstanbul tutkusu

    Barometre nedir
    İpucu

    Barometre nedir

    Görüş Bildir