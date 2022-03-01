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- Diyarbakır'da görme engelliye yardım etme bahanesiyle telefonunu çaldı
Diyarbakır'da görme engelliye yardım etme bahanesiyle telefonunu çaldı
- DHA
- 01.03.2022 - 20:27
- Güncelleme : 01.03.2022 - 21:36
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kaldırım üzerinde yürümekte olan görme engelli A.K., yolun karşına geçmek istedi.
Bu sırada bir kişi A.K.'ya yardım etme bahanesiyle yanına geldi.
YARDIM BAHANESİYLE TELEFONUNU ÇALDI
Yolun karşısına geçirdiği A.K.'nın daha sonra cep telefonunu çalan şüpheli olay yerinden kaçtı.
1 SAAT İÇİNDE YAKALANDI
Görme engelli A.K.'nın bağırması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu killiği belirlenen M.A., kameradan tespit edilerek yaklaşık 1 saat içerisinde çaldığı cep telefonuyla birlikte yakalandı.
O ANLAR KAMERADA
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, cep telefonu ise A.K.ya teslim edildi.
Öte yandan, olay anı ise çevredeki bir kameraya yansıdı.
Diyarbakır'da görme engelliye yardım etme bahanesiyle telefonunu çaldı VİDEO