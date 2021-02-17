Diyarbakır’da Gülistan Şaylemez’i öldüren kardeşi tutuklandı

Aile meclisinin kararıyla ablasını sokak ortasında 5 el ateş ederek öldüren katil kardeş, sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Adliyesi'nin karşındaki Lise 4'üncü Sokak'taki kaldırımda yürüyen 37 yaşındaki Gülistan Şaylemez'e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla 5 el ateş etti.

Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SOKAK ORTASINDA CAN VERDİ

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak delil araması yaptı.

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KATİLİ ERKEK KARDEŞİ ÇIKTI

Olayın ardından bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu ve güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

Görüntülerde, siyah bereli ve kapüşonlu kişinin kaçtığı görüldü.

Güzergahlardaki kameraları dakikalarca izleyen ekipler, şüphelinin, Gülistan’ın erkek kardeşi Abdullah Şaylemez (28) olduğunu belirledi. Polis, Şaylemez'i yakalamak için çalışma başlattı.

3 SAATTE YAKALANDI, ‘NAMUS MESELESİ’ DEDİ

Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Abdullah Şaylemez'in Bağlar ilçesinde saklandığını saptayan ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla cinayetten 3 saat sonra olayda kullandığı silahla yakaladı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Abdullah Şaylemez, polis merkezine getirilerek, sorguya alındı.

Şaylemez’in, ilk ifadesinde, ablası Gülistan'ı 'namus meselesi' nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

SORGUSUNUN ARDINDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen katil kardeş Abdullah Şaylemez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada Abdullah Şaylemez’in, aile meclisinin kararı ile ablasını katlettiği öne sürüldü.

GÜLİSTAN, BABASI VE AKRABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öte yandan Gülistan'ın, 10 gün önce babası Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S.'den şikayetçi olmak için Bağlar Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi Şiddet Birimi'ne başvurduğu öğrenildi.

Gülistan'ın 14 Şubat'ta ise Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S. hakkında Sur Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetiyle ilgili ek ifade verdiği belirlendi.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.