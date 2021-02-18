Diyarbakır'da Gülistan'ın ölüm emrini veren babası, PKK üyesi çıktı

Diyarbakır'da Gülistan Şaylemez'in kardeşi Abdullah tarafından silahla vurularak, öldürülmesinin azmettiricisi olan baba Abdulvehap Şaylemez hakkında, PKK üyeliğinden yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Diyarbakır Adliyesi karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta 15 Şubat'ta meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen 4 çocuk annesi 37 yaşındaki Gülistan Şaylemez'e, arkasından gelen kardeşi 28 yaşındaki Abdullah Şaylemez, tabancayla 5 el ateş etti.

Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi Şaylemez de olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKALANAN KARDEŞİ TUTUKLANDI

Abdullah Şaylemez, olaydan 3 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaylemez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

BABA AZMETTİRDİ, OĞLU ALMANYA'DAN GELİP ÖLDÜRDÜ

Gülistan Şaylemez'in öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan ve ablası Gülistan'ı öldürmek için Almanya'dan Diyarbakır'a geldiği belirlenen Abdullah Şaylemez, emniyet ve savcılık sorgusunda suçunu kabullendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturmayı genişleten polis ekipleri, Gülistan'ın 6 ve 14 Şubat'ta babası Abdulvehap Şaylemez tarafından ölüm tehdidi aldığına yönelik yaptığı şikayetleri inceledi. Gülistan'ın şikayetleri ve katil zanlısı Abdullah Şaylemez'in ifadeleriyle baba Abdulvehap Şaylemez'in azmettirici olduğu ve namus meselesi yüzden öldürüldüğü belirlendi.

'PKK ÜYELİĞİ' SUÇUNDAN YAKALAMA KARARI VAR

Kızı Gülistan'ın cinayetini azmettiren Abdulvehap Şaylemez'in soruşturmaya dahil olmasıyla hakkında adli araştırma yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şaylemez ile ilgili yapılan inceleme sonucu 'terör örgütü PKK'ya üye olma' suçundan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem 'terör örgütü PKK'ya üye olma' hem de 'kızının cinayetini azmettirme' suçundan aranan Şaylemez'in yakalanması için geniş çaplı operasyonu sürüyor.

ANNESİ ALMANYA'DAN GELİP CENAZEYİ ALACAK

Öte yandan kardeşi tarafından öldürülen Gülistan Şaylemez'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından morgda bekletiliyor. Almanya'da yaşayan annesinin, hastaneyi arayarak, cenazeyi kendisinin teslim alacağını söylediği öğrenildi. Gülistan'ın cenazesinin nereye defnedileceği, annesinin gelip teslim almasının ardından netleşecek.





