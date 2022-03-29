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    Diyarbakır'da halcileri tehditle tekelleştirmek isteyenler yakalandı

    3 ilde hal esnafına silahlı tehdit uygulayan şahıslar, halcileri tekelleştirmek istedi. Suç örgütüne operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 15:22
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    Diyarbakır'da halcileri tehditle tekelleştirmek isteyenler yakalandı

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hal esnafını tehdit edenlere yönelik operasyon düzenledi.

    Kentin Bağlar ilçesinde bulunan halde esnaf ile işletmelere müdahale ederek tekel oluşturma çabası olduğu belirlendi.

    Su işlediği tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul ve Yalova'da 12 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

    SİLAHLARA EL KONULDU

    13 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 1 uzun namlulu silah, 2 otomatik tabanca, 11 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 566 fişek, 13 şarjör, 2 kesici alet ve kılıç ele geçirildi.

    HEMŞEHRİLERİNİ SUÇA DAHİL ETTİLER

    Şüphelilerin, halde aynı zamanda esnaf oldukları ve maddi durumu iyi olmayan hemşehrilerini de suç örgütüne dahil etmeye çalıştıkları belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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