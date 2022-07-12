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    Diyarbakır'da halı saha filesinde ölü kedi bulundu

    Bir lisenin bahçesine top oynamak için gelen bir grup genç, halı sahaya girdiklerinde kale ağlarına bağlı 2 kedi ölüsü buldu.
    • 12.07.2022 - 14:46
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    Diyarbakır'da halı saha filesinde ölü kedi bulundu

    Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan lisenin bahçesine bir grup genç, futbol oynamak için girdi.

    Gençler, lise içerisindeki halı sahaya girdiklerinde kale ağlarında 2 kediyi fark etti.

    Maç yapmadan ayrıldılar

    Kedilerin öldüğünü ve fileye bağlı olduğunu gören gençler, durumu hemen polise bildirdi. Gençler, daha sonra maç yapmadan halı sahadan ayrıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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