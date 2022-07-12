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Diyarbakır'da halı saha filesinde ölü kedi bulundu

Diyarbakır'da halı saha filesinde ölü kedi bulundu

Bir lisenin bahçesine top oynamak için gelen bir grup genç, halı sahaya girdiklerinde kale ağlarına bağlı 2 kedi ölüsü buldu.