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- Diyarbakır'da halı saha filesinde ölü kedi bulundu
Diyarbakır'da halı saha filesinde ölü kedi bulundu
Bir lisenin bahçesine top oynamak için gelen bir grup genç, halı sahaya girdiklerinde kale ağlarına bağlı 2 kedi ölüsü buldu.
- 12.07.2022 - 14:46
Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan lisenin bahçesine bir grup genç, futbol oynamak için girdi.
Gençler, lise içerisindeki halı sahaya girdiklerinde kale ağlarında 2 kediyi fark etti.
Maç yapmadan ayrıldılar
Kedilerin öldüğünü ve fileye bağlı olduğunu gören gençler, durumu hemen polise bildirdi. Gençler, daha sonra maç yapmadan halı sahadan ayrıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.