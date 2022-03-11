Diyarbakır’da hamile dilenci: 1 haftadır çıkmıyordum

Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde yakalanan hamile bir dilencinin savunması pes dedirtti. Dilenci kadın, “Bir haftadır çıkmıyordum, bugün çıktım yakalandım ”dedi.

Diyarbakır’ın Sur ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere yönelik denetimleri aralıksız sürüyor.

Yine bir denetim sırasında dilenmeye çıkan hamile bir kadın yakalandı.

“1 HAFTADIR ÇIKMIYORDUM”

Annesi ve kardeşleriyle birlikte dilenmeye çıkan dilenci kadın, “Hamile olduğum için bir haftadır çıkmıyordum, bugün çıktım yakalandım ”diyerek kendini savundu.

Dilenciler hakkında gerekli cezai işlem uygulandı.

‘HEMEN EKİPLERİ ARAYIN’

Halkın duygularını sömüren dilencilere fırsat verilmemesi gerektiğini söyleyen Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların haksız kazanç elde etmek isteyenlerle karşılaşması halinde ekipleri aramasını istedi.