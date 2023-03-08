Diyarbakır'da hasarlı bina yıkımını Türk bayrağı durdurdu Ekipler, yıkım kararı verilen ağır hasarlı binanın çatısındaki Türk bayrağını fark edince yıkım durdurularak sepetli itfaiye aracıyla indirerek yıkıma devam etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 ay geçti.

Yaşanan yıkıcı depremler sonrasında binlerce ev enkaza dönüştü.

Yaşanan depremlerin ardından deprem bölgelerinde enkaz kaldırma işlemleri başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Bağlar ilçesindeki 6 katlı Kaymaz 4 ve Menekşe Apartmanı için ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

Türk bayrağı fark edildi

Binanın bir bölümü yıkılırken, bölgede görevli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Erhan, çatıda Türk bayrağı olduğunu gördü.

Bayrağı aldılar

Yıkımın durdurulduğu alana itfaiye aracı getirildi.

Ekipler, sepetli itfaiye aracıyla binanın çatısına çıkıp, bayrağı aldı.

Yıkım devam etti

İtfaiye eri, Türk bayrağını Hasan Erhan'a teslim etti ve yıkıma tekrar başlandı.