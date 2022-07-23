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    Diyarbakır'da hasarlı minibüse, tarım işçilerini taşıyan minibüs çarptı

    Diyarbakır'da hasarlı kazaya karışıp yolda duran minibüse, tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün çarpması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 23.07.2022 - 21:38
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    Diyarbakır'da hasarlı minibüse, tarım işçilerini taşıyan minibüs çarptı

    Diyarbakır- Elazığ Karayolu Çelikevler mevkisinde aynı yol üzerinde seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 BK 950 plakalı minibüs ile 34 FBG 483 plakalı otomobil, hasarlı kazaya karıştı.

    Yolun kenarında bekleyen minibüse, bu sırada aynı yolda ilerleyen ve içerisinde tekstil işçilerinin bulunduğu, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 S 0314 plakalı minibüs çarptı.

    7 kişi yaralandı

    Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler, yaralıları Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Diyarbakır'da hasarlı minibüse, tarım işçilerini taşıyan minibüs çarptı

    Araçlar çekiciyle kaldırıldı

    Polis, kaza sonrası yolu kapatarak trafik akışını tek şeritten sağladı. Kazaya karışan araçlar, bölgeye çağrılan çekicilerle yoldan kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, ekiplerce inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır da hasarlı minibüse, tarım işçilerini taşıyan minibüs çarptı #1

    Diyarbakır da hasarlı minibüse, tarım işçilerini taşıyan minibüs çarptı #2


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