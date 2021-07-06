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    Diyarbakır'da hasta almaya giden ambulans alev aldı

    Hasta almaya gidilen ambulansta belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, alevlerin sardığı ambulans kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 15:28
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    Diyarbakır'da hasta almaya giden ambulans alev aldı

    Diyarbakır- Mardin yolundaki Bismil ilçesi yol ayrımında, hasta almaya giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GL 295 plakalı ambulansta yangın başladı.

    Sürücü ve sağlık görevlileri, alev alan ambulanstan inip, itfaiyeye haber verdi.

    İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü.

    YANMA ANI KAMERADA

    Kullanılamaz hale gelen ambulansın yanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Diyarbakır'da hasta almaya giden ambulans alev aldı VİDEO

    Diyarbakır da hasta almaya giden ambulans alev aldı #1

    Diyarbakır da hasta almaya giden ambulans alev aldı #2

    Diyarbakır da hasta almaya giden ambulans alev aldı #3

    Diyarbakır da hasta almaya giden ambulans alev aldı #4

    Diyarbakır da hasta almaya giden ambulans alev aldı #5

    Diyarbakır da hasta almaya giden ambulans alev aldı #6

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