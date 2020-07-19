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- Diyarbakır'da hasta yakınları sağlık çalışanına saldırdı
Diyarbakır'da hasta yakınları sağlık çalışanına saldırdı
Acil servisinde görevli olan K.A.'nın, bir hastanın 6 yakını tarafından saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 19.07.2020 - 11:55
Diyarbakır'da bulunan Bismil Devlet Hastanesi'nin acil servisinde bekleyen bir kişi, yatan hastalarla ilgilenen sağlık görevlisi K.A.'ya hastasının durumunu sordu.
K.A., doktorun kendilerine bilgi vereceğini söyledi.
HASTA YAKINLARININ SALDIRISINA UĞRADI
Bu yanıtın üzerine hasta yakını, K.A.'ya önce sözlü daha sonra da fiziki saldırıda bulundu. Bir kişinin saldırısının ardından koridorda bekleyen hastanın 5 yakını daha K.A.'ya saldırdı.
Diyarbakır'da hasta yakınları sağlık çalışanına saldırdı ViDEO
ŞİKAYETÇİ OLDU
Hastanenin özel güvenlik personeli ve diğer vatandaşların yardımıyla kurtulan K.A. daha sonra saldırganlar hakkında şikayette bulundu.
Şikayetin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.