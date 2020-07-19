Diyarbakır'da hasta yakınları sağlık çalışanına saldırdı

Acil servisinde görevli olan K.A.'nın, bir hastanın 6 yakını tarafından saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da bulunan Bismil Devlet Hastanesi'nin acil servisinde bekleyen bir kişi, yatan hastalarla ilgilenen sağlık görevlisi K.A.'ya hastasının durumunu sordu.

K.A., doktorun kendilerine bilgi vereceğini söyledi.

HASTA YAKINLARININ SALDIRISINA UĞRADI

Bu yanıtın üzerine hasta yakını, K.A.'ya önce sözlü daha sonra da fiziki saldırıda bulundu. Bir kişinin saldırısının ardından koridorda bekleyen hastanın 5 yakını daha K.A.'ya saldırdı.

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ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastanenin özel güvenlik personeli ve diğer vatandaşların yardımıyla kurtulan K.A. daha sonra saldırganlar hakkında şikayette bulundu.

Şikayetin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.