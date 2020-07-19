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    Diyarbakır'da hasta yakınları sağlık çalışanına saldırdı

    Acil servisinde görevli olan K.A.'nın, bir hastanın 6 yakını tarafından saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 19.07.2020 - 11:55
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    Diyarbakır'da hasta yakınları sağlık çalışanına saldırdı

    Diyarbakır'da bulunan Bismil Devlet Hastanesi'nin acil servisinde bekleyen bir kişi, yatan hastalarla ilgilenen sağlık görevlisi K.A.'ya hastasının durumunu sordu.

    K.A., doktorun kendilerine bilgi vereceğini söyledi.

    HASTA YAKINLARININ SALDIRISINA UĞRADI

    Bu yanıtın üzerine hasta yakını, K.A.'ya önce sözlü daha sonra da fiziki saldırıda bulundu. Bir kişinin saldırısının ardından koridorda bekleyen hastanın 5 yakını daha K.A.'ya saldırdı.

    Diyarbakır'da hasta yakınları sağlık çalışanına saldırdı ViDEO

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Hastanenin özel güvenlik personeli ve diğer vatandaşların yardımıyla kurtulan K.A. daha sonra saldırganlar hakkında şikayette bulundu.

    Şikayetin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Diyarbakır'da hasta yakınları sağlık çalışanına saldırdı #1

    Diyarbakır'da hasta yakınları sağlık çalışanına saldırdı #2

    Diyarbakır'da hasta yakınları sağlık çalışanına saldırdı #3

    Diyarbakır'da hasta yakınları sağlık çalışanına saldırdı #4

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