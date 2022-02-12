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Diyarbakır'da hastane önünde 2 kişiyi vuran şahıs tutuklandı

Diyarbakır'da hastane önünde 2 kişiyi vuran şahıs tutuklandı

Yenişehir ilçesinde bir hastanenin acil servisi önünde iki grup arasında çıkan tartışmada, bir kişi silah çekti. Tetiğe basarak iki kişiyi yaralayan şahıs kaçışından 5 saat sonra yakalandı.