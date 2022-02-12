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    Diyarbakır'da hastane önünde 2 kişiyi vuran şahıs tutuklandı

    Yenişehir ilçesinde bir hastanenin acil servisi önünde iki grup arasında çıkan tartışmada, bir kişi silah çekti. Tetiğe basarak iki kişiyi yaralayan şahıs kaçışından 5 saat sonra yakalandı.
    • DHA
    • 12.02.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 12:27
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    Diyarbakır'da hastane önünde 2 kişiyi vuran şahıs tutuklandı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçeside bulunan Selahaddin Eyyübbi Devlet Hastanesi önünde acil servis girişine gelen Cihan B. ile tanıdığı kişilerden oluşan grup arasında tartışma çıktı.

    Cihan B., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, önce havaya sonra isimleri öğrenilmeyen ağabeyine ve arkadaşına ateş etti.

    YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

    Silah seslerini duyan hastanede görevli polisler ve sağlık görevlileri, hemen müdahale etti. Yaralanan 2 kişi, acil serviste tedaviye alındı, Cihan B. ise polisleri görünce kaçtı.

    Diyarbakır'da hastane önünde 2 kişiyi vuran şahıs tutuklandı VİDEO

    5 SAAT ARDINDAN YAKALANDI

    Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Olay yerindeki boş mermi çekirdeklerini muhafazaya alan polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, 5 saatlik çalışma sonunda Cihan B.'nin yerini tespit etti.

    ZANLI TUTUKLANDI

    Cihan B., düzenlenen operasyonla olayda kullandığı tabancayla Aziziye Mahallesi’nde saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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    Diyarbakır da hastane önünde 2 kişiyi vuran şahıs tutuklandı #2

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    Diyarbakır da hastane önünde 2 kişiyi vuran şahıs tutuklandı #4


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