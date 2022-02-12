- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır'da hastane önünde 2 kişiyi vuran şahıs tutuklandı
Diyarbakır'da hastane önünde 2 kişiyi vuran şahıs tutuklandı
- DHA
- 12.02.2022 - 12:11
- Güncelleme : 12.02.2022 - 12:27
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçeside bulunan Selahaddin Eyyübbi Devlet Hastanesi önünde acil servis girişine gelen Cihan B. ile tanıdığı kişilerden oluşan grup arasında tartışma çıktı.
Cihan B., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, önce havaya sonra isimleri öğrenilmeyen ağabeyine ve arkadaşına ateş etti.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Silah seslerini duyan hastanede görevli polisler ve sağlık görevlileri, hemen müdahale etti. Yaralanan 2 kişi, acil serviste tedaviye alındı, Cihan B. ise polisleri görünce kaçtı.
Diyarbakır'da hastane önünde 2 kişiyi vuran şahıs tutuklandı VİDEO
5 SAAT ARDINDAN YAKALANDI
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Olay yerindeki boş mermi çekirdeklerini muhafazaya alan polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, 5 saatlik çalışma sonunda Cihan B.'nin yerini tespit etti.
ZANLI TUTUKLANDI
Cihan B., düzenlenen operasyonla olayda kullandığı tabancayla Aziziye Mahallesi’nde saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.