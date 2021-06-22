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- Diyarbakır'da havalimanı yakınında anız yangını
Diyarbakır'da havalimanı yakınında anız yangını
Havalimanı karşısındaki tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
- DHA
- 22.06.2021 - 17:18
- Güncelleme : 22.06.2021 - 17:21
Diyarbakır Havalimanı karşısında hasadı yapılmış buğday tarlasında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
İZMARİTTEN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olan anız yangınının, yoldan geçen bir sürücünün attığı izmaritten kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.