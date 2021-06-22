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    Diyarbakır'da havalimanı yakınında anız yangını

    Havalimanı karşısındaki tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
    • DHA
    • 22.06.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 17:21
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    Diyarbakır'da havalimanı yakınında anız yangını

    Diyarbakır Havalimanı karşısında hasadı yapılmış buğday tarlasında yangın çıktı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

    İZMARİTTEN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

    Yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olan anız yangınının, yoldan geçen bir sürücünün attığı izmaritten kaynaklandığı değerlendiriliyor.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Diyarbakır da havalimanı yakınında anız yangını #8

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