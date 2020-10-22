Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında HDP İl Başkanlığı ile Yenişehir ilçe binasında yapılan arama sonucu 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama ve el koyma kararı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekiplerince HDP il ve ilçe binasında arama yapılmaya başlandı.

Arama sırasında birçok örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ele geçirildi.

İKİ GÖZALTI

Yenişehir ilçe binasında yapılan arama kapsamında HDP Yenişehir İlçe Başkanının da bulunduğu iki kişi gözaltına alındı, cep telefonlarına el konuldu.

Diyarbakır'da HDP Yenişehir ilçe eş başkanlarına gözaltı VİDEO