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Diyarbakır'da HDP'li vekille polis arasında tartışma çıktı

Diyarbakır'da HDP'li vekille polis arasında tartışma çıktı

Yürüyüşün yasak olduğu bölgede bir araya gelen ve aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu bir grup, kendilerini engellemeye çalışan polis ekiplerine tehdit savurdu.