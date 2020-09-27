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    Diyarbakır'da hemşire eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

    Özel bir hastanede 6 gün önce hemşire olan eskini bıçakla yaralayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 27.09.2020 - 08:45
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    Diyarbakır'da hemşire eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

    19 Eylül sabahı Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan özel hastanede hemşire olarak görev yapan 4 çocuk annesi Esengül Y. (38), 17 ay önce boşandığı ve tehditleri üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Murat Ç. (45) tarafından 4 yerinden bıçaklandı.

    Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan kadın, hastane personeli tarafından acil servise götürülerek tedaviye alındı.

    KARANLIKTAN FAYDALANIP KAÇTI

    Kalabalıktan faydalanıp kaçan ve kayıplara karışan Murat Ç.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

    Diyarbakır da hemşire eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı #1

    ÖZEL EKİP YAKALADI

    Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekiple yakalanan Murat Ç., yoğun güvenlik önlemleri altında ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Diyarbakır da hemşire eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı #2

    CEZAEVİNİN YOLUNU TUTTU

    Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi hakimliğe çıkarılan Murat Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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