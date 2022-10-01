Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
361.183
-0.75%
BTXN Coin
11.37
-1.30%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Diyarbakır'da hırsıza güldüren sitem

    Diyarbakır’da bir güzellik merkezinin önündeki aydınlatmayı farklı günlerde gelip çalan hırsıza işletme sahibi çektiği videoyla sosyal medyadan tepki gösterdi.
    • 01.10.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da hırsıza güldüren sitem

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde farklı günlerde bir güzellik merkezinin önüne gelip aydınlatma ışıklarını çalan hırsız, işletme sahibini bıktırdı.

    O anlara ait güvenlik kamera görüntülerini izleyen işletmeci komik söylemleriyle hırsıza sitem ederek güldürdü.

    Hırsıza ettiği sitem ortaya keyifli anlar çıkardı

    Ardından çektiği videoyla diğerlerinin çalınmaması için hırsıza seslenen işletmeci sattığı ücreti kendisine çalmadan vereceğini söyledi.

    İHA'nın aktardığına göre o anlar güvenlik kameralarına yansırken, durumu sosyal medyada paylaşarak sitem eden konuşmalar ise güldürdü.

    Diyarbakır'da hırsıza güldüren sitem VİDEO

    Diyarbakır da hırsıza güldüren sitem #1

    Diyarbakır da hırsıza güldüren sitem #2

    Diyarbakır da hırsıza güldüren sitem #3

    Diyarbakır da hırsıza güldüren sitem #4


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Newsweek: Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmek kötü fikir
    Dünya

    Newsweek: Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmek kötü fikir

    Gürcistan'da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu
    Dünya

    Gürcistan'da gönüllüler Rus vatandaşları için yardım noktası kurdu

    Görüş Bildir