Diyarbakır’da bir güzellik merkezinin önündeki aydınlatmayı farklı günlerde gelip çalan hırsıza işletme sahibi çektiği videoyla sosyal medyadan tepki gösterdi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde farklı günlerde bir güzellik merkezinin önüne gelip aydınlatma ışıklarını çalan hırsız, işletme sahibini bıktırdı.

O anlara ait güvenlik kamera görüntülerini izleyen işletmeci komik söylemleriyle hırsıza sitem ederek güldürdü.

Hırsıza ettiği sitem ortaya keyifli anlar çıkardı

Ardından çektiği videoyla diğerlerinin çalınmaması için hırsıza seslenen işletmeci sattığı ücreti kendisine çalmadan vereceğini söyledi.

İHA'nın aktardığına göre o anlar güvenlik kameralarına yansırken, durumu sosyal medyada paylaşarak sitem eden konuşmalar ise güldürdü.

Diyarbakır'da hırsıza güldüren sitem VİDEO