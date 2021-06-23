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    Diyarbakır’da hırsızlık yaptığı dükkanın önünden geçerken yakalandı

    İş yerinin önüne sergilenmek üzere konulan hoparlörü çalan şahıs, yarım saat sonra aynı iş yeri önünden geçince yakayı ele verdi.
    • DHA
    • 23.06.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 13:16
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    Diyarbakır’da hırsızlık yaptığı dükkanın önünden geçerken yakalandı

    Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi’nde bulunan telefon bayisinin önüne, sergilenmek üzere 700 liralık hoparlör konuldu.

    O sırada yoldan geçmekte olan bir şahıs, hoparlörü gözüne kestirdi.

    Fırsatını bulunca hızla hoparlörü de alıp, kayıplara karıştı.

    GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

    Bir süre sonra hoparlörün yerinde bulunmadığını fark eden iş yeri çalışanı, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    Görüntülerde, hoparlörün bir kişi tarafından çalındığını gördü.

    Diyarbakır’da hırsızlık yaptığı dükkanın önünden geçerken yakalandı VİDEO

    POLİS EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

    Aynı şahıs, aynı dükkanın önünden yarım saat sonra geçince yakayı ele verdi.

    Yakalanan şahıs, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edildi.

    Diyarbakır’da hırsızlık yaptığı dükkanın önünden geçerken yakalandı #1

    Diyarbakır’da hırsızlık yaptığı dükkanın önünden geçerken yakalandı #2

    Diyarbakır’da hırsızlık yaptığı dükkanın önünden geçerken yakalandı #3

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