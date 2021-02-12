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- Diyarbakır'da husumetli ailelere operasyon: 12 tutuklu
Diyarbakır'da husumetli ailelere operasyon: 12 tutuklu
- DHA
- 12.02.2021 - 16:37
- Güncelleme : 12.02.2021 - 16:40
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Solmaz Mahallesi'nde, 9 Şubat'ta, muhtarlık seçimi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
SİLAHLARA EL KOYULDU
Bu kapsamda tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda ise 5'i uzun namlulu 19 tüfek, 2'si kurusıkı 5 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.
12 TUTUKLU
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.