Diyarbakır'da husumetli ailelere operasyon: 12 tutuklu

Muhtarlık seçimi nedeniyle aralarında husumet çıkan 2 aile arasındaki kavgada 1 kişinin ölmesinin ardından yapılan operasyonda 12 kişi tutuklanırken, silahlara el koyuldu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Solmaz Mahallesi'nde, 9 Şubat'ta, muhtarlık seçimi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SİLAHLARA EL KOYULDU

Bu kapsamda tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda ise 5'i uzun namlulu 19 tüfek, 2'si kurusıkı 5 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

12 TUTUKLU

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







