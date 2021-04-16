Para meselesi yüzünden çıkan kavgada silahını çıkaran şahıs, karşı tarafı yaralayıp kayıplara karıştı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Kışla Sokak'ta karşılaşan ve aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan iki şahıs, sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

SİLAHLA KURŞUN YAĞDIRDI

Kavga sırasında taraflardan biri, silahını çıkarıp diğerine 3 el ateş etti. Bu sırada çevredekiler müdahale ederek silahlı kişiyi uzaklaştırdı. Yaralı kişi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, silahlı kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kavga anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır'da husumetliler arasında kavga VİDEO