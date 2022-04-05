Petrol
106.34
-1.11%
Euro
16.06
-0.32%
Dolar
14.73
0.32%
Altın
910.67
-0.21%
Borsa
2326
0.64%
Bitcoin
678.500
0.40%
BTXN Coin
31.47
-8.59%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 8 C

    Diyarbakır’da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1’i ağır, 3 yaralı

    Diyarbakır’da bir grup, iki araç ile iftar saatinde kıraathane taradı. Silahlı olayda, 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 20:41
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 21:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır’da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1’i ağır, 3 yaralı

    Diyarbakır'da iftar sonrası Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı 75 Metre Yol Kavşağı'nda bulunan bir kıraathanede meydana gelen olayda iki araç ile kıraathane önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, kıraathaneyi yaylım ateşine tuttu.

    Açılan ateş sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 komuta merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

    Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, polis ekipleri incelemelerde bulunarak saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

    Diyarbakır’da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1’i ağır, 3 yaralı VİDEO

    Diyarbakır’da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1’i ağır, 3 yaralı #1

    Diyarbakır’da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1’i ağır, 3 yaralı #2

    Diyarbakır’da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1’i ağır, 3 yaralı #3

    Diyarbakır’da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1’i ağır, 3 yaralı #4

    Diyarbakır’da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1’i ağır, 3 yaralı #5


    İlginizi Çekebilir

    Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü, ticari araca çarptı
    3. Sayfa

    Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü, ticari araca çarptı

    Harput Kalesi'nden düşen genç kız hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Harput Kalesi'nden düşen genç kız hayatını kaybetti

    Hakim'in Ozan'ı Fatih Berk Şahin kimdir,kaç yaşında? 'Geleceğin Tarık Akan'ı' diyorlar...
    Medya

    Hakim'in Ozan'ı Fatih Berk Şahin kimdir,kaç yaşında? 'Geleceğin Tarık Akan'ı' diyorlar...

    Görüş Bildir