Haberler

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır’da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1’i ağır, 3 yaralı

Diyarbakır’da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1’i ağır, 3 yaralı

Diyarbakır’da bir grup, iki araç ile iftar saatinde kıraathane taradı. Silahlı olayda, 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.