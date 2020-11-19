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- Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 100'den fazla mermi sıkıldı
Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 100'den fazla mermi sıkıldı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 100'den fazla merminin sıkıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 19.11.2020 - 03:13
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi 374. Sokak’ta, iki grup arasında uyuşturucu satış yeri konusunda tartışma çıktı.
100'DEN FAZLA KURŞUN SIKILDI, 2 KİŞİ YARALANDI
Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 100’den fazla kurşunun sıkıldığı kavgada S.G., Ş.G., E.G., M.G., A.U., F.U., S.U., C.U., M.U., silahlı kavgaya karıştı.
YARALANDI
Kavgada S.U. ağır yaralanırken, C.U’da çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için operasyon başlattı.