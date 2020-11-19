Dolar
7.7063
-0.1257%
Euro
9.1258
-0.2666%
Altın
1870.06
-0.0133%
Borsa
1294.72
2.7783%
G. Altın
463.539
-0.1273%
Bitcoin
136917.63
0.2004%
EXEN Coin
12.31
-0.08%
11ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 11 C

    Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 100'den fazla mermi sıkıldı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 100'den fazla merminin sıkıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 19.11.2020 - 03:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 100'den fazla mermi sıkıldı

    Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi 374. Sokak’ta, iki grup arasında uyuşturucu satış yeri konusunda tartışma çıktı.

    100'DEN FAZLA KURŞUN SIKILDI, 2 KİŞİ YARALANDI

    Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 100’den fazla kurşunun sıkıldığı kavgada S.G., Ş.G., E.G., M.G., A.U., F.U., S.U., C.U., M.U., silahlı kavgaya karıştı.

    Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 100 den fazla mermi sıkıldı #1

    YARALANDI

    Kavgada S.U. ağır yaralanırken, C.U’da çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

    Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için operasyon başlattı.

    Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 100 den fazla mermi sıkıldı #2

    Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 100 den fazla mermi sıkıldı #3

    Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 100 den fazla mermi sıkıldı #4

    Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 100 den fazla mermi sıkıldı #5

    Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 100 den fazla mermi sıkıldı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir