Diyarbakır'da iki aile çatıştı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı
İHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Fırat Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1'i ağır 2 yaralı

Yaralılar V.Ç. (25) ve M.M.Ç. (41) ilk müdahalelinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan M.M.Ç. daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)