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    Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga

    Husumetli taraflar arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karışanlara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uyguladı.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 17:54
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    Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Benusen Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı.

    Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

    4 YARALI

    Kavgada, Ş.T., Y.K., C.K., ve C.K., aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Diyarbakır da iki grup arasında bıçaklı kavga #1

    KISITLAMA İHLALİNDEN CEZA UYGULANDI

    Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, mahallede toplanan gruplara zırhlı araçlardan anons yaparak evlerine girmeleri konusunda uyardı.

    Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatan polis kavgaya karışanlara ayrıca kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uyguladı.

    Diyarbakır da iki grup arasında bıçaklı kavga #2

    Diyarbakır da iki grup arasında bıçaklı kavga #3

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