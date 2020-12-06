Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga

Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga

Husumetli taraflar arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karışanlara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uyguladı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Benusen Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

4 YARALI

Kavgada, Ş.T., Y.K., C.K., ve C.K., aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

KISITLAMA İHLALİNDEN CEZA UYGULANDI

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, mahallede toplanan gruplara zırhlı araçlardan anons yaparak evlerine girmeleri konusunda uyardı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatan polis kavgaya karışanlara ayrıca kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uyguladı.