Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga

Diyarbakır’da iki grubun silahlı ve sopalı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 15 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, pazarcılar ve kıraathane işletmecileri arasında çocukların kavgası nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5'İ AĞIR 15 KİŞİ DE YARALANDI

Olayda İsa Hekim isimli bir kişi hayatını kaybederken 5’i ağır 15 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga VİDEO

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POLİS HASTANEDE ETTEN DUVAR ÖRDÜ

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, polis olay yeri ve hastane çevresine güvenlik güçleri adeta etten duvar ördü.