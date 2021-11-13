Diyarbakır'da iki grup barış için toplandı, çatışma çıktı: 1'i ağır 4 yaralı

Diyarbakır'da iki grup barış için toplandı, çatışma çıktı: 1'i ağır 4 yaralı

Önceden aralarında husumet bulunan iki grubun barışmak için buluştuğu kıraathanede, silahlı çatışma çıkardı. Çatışmada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır Yenişehir ilçesi'nde, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup, barışmak için kıraaathanede buluştu.

Aralarındaki anlaşmazlık hakkında konuşmaya başlayan grup arasında, nabızlar giderek yükseldi.

SİLAHLAR ATEŞLENDİ

Kavgaya dönüşen olayda, grup içerisindeki birkaç şahıs, bellerinden çıkardıkları silahla birbirlerine ateş etmeye başladı.

Adeta savaşa alanına dönen koraathanede, müşteriler kaçmaya başlarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

1'İ AĞIR 4 YARALI

Ekiplerin müdahalesiyle silahlı çatışma sonlandırılırken, silahla yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ambulansla hastaneye sevk edilen hastalardan 1'inin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı.