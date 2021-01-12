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- Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi ise yaralandı.
- DHA
- 12.01.2021 - 21:40
Ergani-Dicle yolu üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde, plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ, 6 YARALI
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde araçta sıkışan Necmettin Akdemir’in (55) hayatını kaybettiğini belirledi. 1’i ağır 6 yaralı ise ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.