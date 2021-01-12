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    Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

    İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi ise yaralandı.
    • DHA
    • 12.01.2021 - 21:40
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    Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

    Ergani-Dicle yolu üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde, plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    1 ÖLÜ, 6 YARALI

    Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde araçta sıkışan Necmettin Akdemir’in (55) hayatını kaybettiğini belirledi. 1’i ağır 6 yaralı ise ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Diyarbakır da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı #1

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