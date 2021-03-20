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    Diyarbakır'da 'indirim' izdihamı

    Daha önce sosyal medyadan duyurulan indirimin bugün başlamasıyla hediyelik eşya ve çeyizliklerin satıldığı mağaza önünde izdiham oldu.
    • DHA
    • 20.03.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 12:01
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    Diyarbakır'da 'indirim' izdihamı

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde çeyizlikler ile hediyelik eşya satışı yapılan mağaza tarafından sosyal medyadan 1 ay önce duyurulan indirim, bugün başladı.

    Mağaza önüne sabah erken saatlerden itibaren akın edenler, kalabalığa neden oldu.

    İNDİRİM KORONAYI UNUTTURDU

    İndirimli ürün almak isteyenler, koronavirüs tedbirleri hiçe saydı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle mağaza önüne polis ekipleri sevk edildi.

    POLİS KALABALIĞIN DAĞILMASINI İSTEDİ

    Zırhlı araçlardan uyarı anonsları yapan polisler, kalabalığın dağılmasını istedi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Diyarbakır'da, koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı İZLE

    Diyarbakır da indirim izdihamı #1

    Diyarbakır da indirim izdihamı #2

    Diyarbakır da indirim izdihamı #3

    Diyarbakır da indirim izdihamı #4

    Diyarbakır da indirim izdihamı #5

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