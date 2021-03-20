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Diyarbakır'da 'indirim' izdihamı
Daha önce sosyal medyadan duyurulan indirimin bugün başlamasıyla hediyelik eşya ve çeyizliklerin satıldığı mağaza önünde izdiham oldu.
- DHA
- 20.03.2021 - 11:27
- Güncelleme : 20.03.2021 - 12:01
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde çeyizlikler ile hediyelik eşya satışı yapılan mağaza tarafından sosyal medyadan 1 ay önce duyurulan indirim, bugün başladı.
Mağaza önüne sabah erken saatlerden itibaren akın edenler, kalabalığa neden oldu.
İNDİRİM KORONAYI UNUTTURDU
İndirimli ürün almak isteyenler, koronavirüs tedbirleri hiçe saydı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle mağaza önüne polis ekipleri sevk edildi.
POLİS KALABALIĞIN DAĞILMASINI İSTEDİ
Zırhlı araçlardan uyarı anonsları yapan polisler, kalabalığın dağılmasını istedi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Diyarbakır'da, koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı İZLE