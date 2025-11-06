Diyarbakır’da inşaatın 4’üncü katından düşen işçi yaşamını yitirdi

- Diyarbakır Kayapınar'da, duvar ustası Mehmet Yalçın inşaatın 4. katından düşerek hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde acı olay...
Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi.
4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ
İnşaatta duvar ustası olarak çalışan Mehmet Yalçın, iddiaya göre dengesini kaybederek 4’üncü kattan düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Yalçın, kurtarılamadı.
Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.