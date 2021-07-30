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    Diyarbakır’da iş yerinin önünde hırsızlık kamerada

    Baharat ürünleri satan bir iş yerinin önüne gelen kimliği bilinmeyen bir şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra kahve kutularını çalarak kayıplara karıştı. Şahsın hırsızlık anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 30.07.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 16:02
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    Diyarbakır’da iş yerinin önünde hırsızlık kamerada

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde baharat ürünleri satılan bir iş yerine gelen kimliği bilinmeyen bir şahıs, iş yerinin önünde bulunan ürünleri gözüne kestirdi.

    Yaklaşık 5 dakika etrafı kolaçan eden şahıs, iş yeri sahibinin müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek 2 kahve kutusunu koltuk altına koyup, olay yerinden kaçtı.

    VATANDAŞLARDAN ÖĞRENDİ

    Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    İş yeri sahibi, kahve kutularının çalındığını çevredeki vatandaşlardan öğrendi.

    Diyarbakır’da iş yerinin önünde hırsızlık kamerada #1

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Güvenlik kameralarını izleyen iş yeri sahibi, görüntülerle birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

    Polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

    Diyarbakır’da iş yerinin önünde hırsızlık kamerada VİDEO

    Diyarbakır’da iş yerinin önünde hırsızlık kamerada #2

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