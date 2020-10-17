Diyarbakır'da işçi minibüsü kaza yaptı

Diyarbakır'da işçi minibüsü kaza yaptı

Tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9'u çocuk 20 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Sanayi Caddesi'nde tekstil işçilerini taşıyan 21 LC 284 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

2 ÖLÜ, 20 YARALI

Kazada minibüsteki 9'u çocuk 22 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Aslı Aktarlı ve Suat Aktarlı, hastanede hayatını kaybetti.

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6 YARALININ DURUMU AĞIR

Tedavisi devam eden 20 yaralıdan 6'sının durumlarının ağırlaşması üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.