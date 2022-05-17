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    Diyarbakır'da iskeleden düşen ustanın durumu ağır

    Silvan ilçesideki binanın dış sıvasını yaparken, iskelenin demirinin çıkması sonucu aşağı düşen adam yaşam savaşı verirken, yaşadığı anlar kameraya yansıdı.
    • 17.05.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 17:12
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    Diyarbakır'da iskeleden düşen ustanın durumu ağır

    Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde inşaat halindeki 2 katlı evin dış sıvasını yapan S.B. isimli usta, kaza geçirdi.

    Usta, üzerinde bulunduğu iskelenin demiri yerinden çıkınca, hızla aşağı doğru düştü.

    DHA'nın aktarımına göre S.B. ağır yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ustanın durumu krtik

    İlk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.B., ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

    O anlar

    S.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, düşme anı ise kameraya yansıdı.

    Diyarbakır'da inşaat işçisi iskeleden düştü VİDEO

    Diyarbakır da iskeleden düşen ustanın durumu ağır #1

    Diyarbakır da iskeleden düşen ustanın durumu ağır #2

    Diyarbakır da iskeleden düşen ustanın durumu ağır #3

    Diyarbakır da iskeleden düşen ustanın durumu ağır #4


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