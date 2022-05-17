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- Diyarbakır'da iskeleden düşen ustanın durumu ağır
Diyarbakır'da iskeleden düşen ustanın durumu ağır
Silvan ilçesideki binanın dış sıvasını yaparken, iskelenin demirinin çıkması sonucu aşağı düşen adam yaşam savaşı verirken, yaşadığı anlar kameraya yansıdı.
- 17.05.2022 - 15:31
- Güncelleme : 17.05.2022 - 17:12
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde inşaat halindeki 2 katlı evin dış sıvasını yapan S.B. isimli usta, kaza geçirdi.
Usta, üzerinde bulunduğu iskelenin demiri yerinden çıkınca, hızla aşağı doğru düştü.
DHA'nın aktarımına göre S.B. ağır yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Ustanın durumu krtik
İlk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.B., ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
O anlar
S.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, düşme anı ise kameraya yansıdı.
Diyarbakır'da inşaat işçisi iskeleden düştü VİDEO