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- Diyarbakır’da kaçak göçmene hafif ticari araç çarptı
Diyarbakır’da kaçak göçmene hafif ticari araç çarptı
Kaçak yollar ile ülkeye giren Afgan uyruklu şahsa, karşıya geçmek isterken hafif ticari araç çarptı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- İHA
- 09.05.2021 - 18:03
- Güncelleme : 09.05.2021 - 19:34
Afganistan’dan Diyarbakır’a kaçak yollar ile ülkeye giren bir şahıs, Diyarbakır Otogarı’nda yolun karşısına geçmek istedi.
O sırada seyir halinde olana hafif ticari araç, kaçak göçmene çarptı.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan kaçak göçmen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınaral hastaneye kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Diyarbakır’da kaçak göçmene hafif ticari araç çarptı VİDEO