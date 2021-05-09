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    Diyarbakır’da kaçak göçmene hafif ticari araç çarptı

    Kaçak yollar ile ülkeye giren Afgan uyruklu şahsa, karşıya geçmek isterken hafif ticari araç çarptı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 09.05.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 19:34
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    Diyarbakır’da kaçak göçmene hafif ticari araç çarptı

    Afganistan’dan Diyarbakır’a kaçak yollar ile ülkeye giren bir şahıs, Diyarbakır Otogarı’nda yolun karşısına geçmek istedi.

    O sırada seyir halinde olana hafif ticari araç, kaçak göçmene çarptı.

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ağır yaralanan kaçak göçmen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınaral hastaneye kaldırıldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

    Diyarbakır’da kaçak göçmene hafif ticari araç çarptı VİDEO

    Diyarbakır’da kaçak göçmene hafif ticari araç çarptı #1

    Diyarbakır’da kaçak göçmene hafif ticari araç çarptı #2

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