Diyarbakır'da kadın muhtarın adına hesap açıp mahalleliyi dolandırdılar

DHA

Vatandaşların vatani ve vicdanı duygularını suistimal ederek çeşitli yalanlarla paralarını gasbeden dolandırıcılar, bu defa 'sahte profil' taktiğiyle koca bir mahalleyi dolandırdı.

Şüpheliler, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Muhtarı Fatima Kantar’ın resimleri ve bilgileri ile bir sahte hesap oluşturdu.

Hesap üzerinden mahallede yaşayan vatandaşlarla iletişime geçen dolandırıcılar, mahallelileri ‘5 bin TL devlet destek paketi’ vaadiyle kandırdı.

YARDIM VAADİYLE HESAPLARINI BOŞALTTILAR

Muhtara güvendikleri için mobil bankacılık şifrelerini veren vatandaşların bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, hesaplardaki paraları kendi hesaplarına aktardı.

Muhtar Kantar, Diyarbakır Adliyesi’nde şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

DOLANDIRICILIĞI MAHALLELİDEN ÖĞRENDİ

Durumdan, kendisini uyaran mahalleliler sayesinde haberdar olduğunu belirten Fatima Kantar, “Benim adıma sahte sosyal medya hesabı açılmış. Orada benim profil resmim ve ismin kullanıldı.

Mahalle sakinlerine benim adıma mesajlar atılmış. İlk önce mesajda bayramlaşmışlar, ‘İyi bayramlar, nasılsınız’ demişler. Mahalle sakinleri de benim olduğumu düşünerek cevap vermişler.

"BAZILARI İNANIP PARASINI KAPTIRMIŞ"

Dolandırıcılar, benim adıma ‘Devlet destek paketinden muhtarlar aracılığıyla 5 bin TL bayram desteği veriliyordu, aldınız mı?’ diye sormuş. Bazı mahalle sakinleri inanmış.

Bazıları da dolandırıcı olduğunu anladıkları için bana bildirdiler. ‘Muhtarım, bu siz misiniz? Sizin adınıza başka bir hesap var’ dediler. Bazıları da maalesef dolandırıcılara inanarak paralarını kaptırmış.” dedi.

55 YAŞINDAKİ YALNIZ KADININ 190 BİN TL'SİNİ GASBETTİLER

Şüphelilerin yakalanmasını isteyen Kantar, “Şu an dolandırılan 3 kişi biliyorum. Bunlardan biri, mahalle sakinlerimizden 55 yaşında Ş.B. isimli bir ablamız. Eşi vefat etmiş ve çocuğu yok. 190 bin liraya yakın bir parasını hesabından çekmişler.

Dolandırıcılar açtığı hesabı kapatmış. Ben hem muhtarlığım adına hem de benim adımı kirlettikleri için adliyeye gelip suç duyurusunda bulundum. Beni mağdur ettiler. Vatandaşlardan tek bir ricam var, bu tür mesajlara itibar etmesinler.” diye konuştu.