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    Diyarbakır'da kadınların da olduğu iki grup kavga etti

    Kadınların da aralarında bulunduğu iki grup arasında çıkan kavganın nedeni henüz belirlenemezken, kavga anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 01.11.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 17:29
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    Diyarbakır'da kadınların da olduğu iki grup kavga etti

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde öğle saatlerinde Yaşar Kemal Caddesi'nde iki grup karşılaştı.

    Karşı karşıya gelen iki grup, henüz nedeni belirlenemeyen sebeple kavga etti.

    Kadınların da karıştığı kavgada yumruklar havada uçuştu.

    KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

    Esnaf ile çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Gruptakiler ara sokaklara dağılarak gözden kaybolurken, olay anı muhabir tarafından görüntülendi.

    Diyarbakır'da kadınların da olduğu iki grup kavga etti VİDEO

    Diyarbakır da kadınların da olduğu iki grup kavga etti #1

    Diyarbakır da kadınların da olduğu iki grup kavga etti #2

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    Diyarbakır da kadınların da olduğu iki grup kavga etti #4

    Diyarbakır da kadınların da olduğu iki grup kavga etti #5

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