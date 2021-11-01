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- Diyarbakır'da kadınların da olduğu iki grup kavga etti
Diyarbakır'da kadınların da olduğu iki grup kavga etti
Kadınların da aralarında bulunduğu iki grup arasında çıkan kavganın nedeni henüz belirlenemezken, kavga anları kameraya yansıdı.
- DHA
- 01.11.2021 - 17:17
- Güncelleme : 01.11.2021 - 17:29
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde öğle saatlerinde Yaşar Kemal Caddesi'nde iki grup karşılaştı.
Karşı karşıya gelen iki grup, henüz nedeni belirlenemeyen sebeple kavga etti.
Kadınların da karıştığı kavgada yumruklar havada uçuştu.
KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Esnaf ile çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Gruptakiler ara sokaklara dağılarak gözden kaybolurken, olay anı muhabir tarafından görüntülendi.
Diyarbakır'da kadınların da olduğu iki grup kavga etti VİDEO