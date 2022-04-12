Diyarbakır’da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı

Diyarbakır’da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da 5 Nisan'da meydana gelen saldırı sonrası kısa sürede şüphelileri tespit eden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 şüpheliyi yakaladı.

Kullandıkları silahlarla birlikte teslim oldular

Ekiplerin çalışmaları devam ederken, şüphelilerden M.K. ve B.K. olayda kullandıkları değerlendirilen silahlarıyla birlikte bugün teslim oldukları bildirildi.

Başka şüphelilerin de olduğu ihtimali üzerinde duruluyor

Öte yandan İHA'nın haberine göre olaya ilişkin başka şüphelilerin olduğu değerlendirilmesiyle polis ekiplerinin çalışmaları devam etmekte olduğu belirtildi.

Diyarbakır’da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı VİDEO