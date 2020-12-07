Diyarbakır'da kaldırımdaki ayak izi, hırsızı ele verdi

Sokağa çıkma kısıtlamasında bir telefon bayisine girerek yaklaşık 200 bin TL değerinde telefon çalan 4 hırsızdan grubun lideri, ayağındaki yağ izinden yola çıkılarak yakalandı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Zilan'a ait cep telefonu bayisinin önüne gelen 4 hırsız, bir süre uğraştıktan sonra otomatik kepengin alt kısmını yırtıp, camı kırdı ve iş yerine girdi.

Hırsızlar, içeride kilitli olan iki çekmeceyi kırarak, içinde bulunan 100'ün üzerindeki telefonu alarak kaçtı.

AYAKKABI İZİ KALDIRIMDA ÇIKTI

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için operasyon başlattı.

Telefonları alan 4 hırsız, 50 metre ilerdeki bir demirci dükkanının kepenklerini keserek saklandı. Bir süre bekleyen hırsızlar, polislerin olmadığını görünce demirciden dışarıya çıktı.

Telefon bayisini soyan hırsızı ayakkabı izi yakalattı İZLE

POLİS ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRDI

İçeride saklanırken 4 hırsızın yere döktüğü yağ, ayakkabılarına bulaştı. Bu şekilde dışarıya çıkan hırsızlardan H.K.'nin ayakkabı izi, kaldırıma yapıştı.

Polis, çevrede yaptığı incelemede demirci dükkanının da kepenklerinin kesik olduğunu fark etti.

Burada inceleme yapan ekipler, kaldırımda bulunan ayakkabı izinden örnekler aldı.

HIRSIZLIK BÜRO AMİRLİĞİ ÖZEL EKİP KURDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve cadde üzerindeki farklı açılarda bulunan kameraları saatlerce izlemeye aldı.

Ekipler, izlediği yaklaşık 50'nin üzerinde olan kamera kaydında grubun lideri olduğu değerlendirilen H.K.'yi tespit etti.

OPERASYONLA YAKALANDI

Bölgede yapılan incelemede polis ekipleri, H.K.'yi düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Polis, yakalanan H.K. ile kaldırım üzerinde aldıkları ayakkabı izini karşılaştırdığında aynı izler olduğunu tespit etti.

Grubun lideri olduğu tespit edilen H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. H.K., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.