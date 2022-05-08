Diyarbakır'da, kanserle mücadele derneğine hırsız girdi

Kanserle mücadele adına kurulan derneğe giren hırsızlar, içerideki maddi değeri yüksek eşyaları çalmakla kalmadı. Hırsızlar, kanser hastalarının evraklarına da zarar vererek kullanılamaz hale getirdi.

Diyarbakır’da, bayram tatili nedeniyle kapatılan Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği hırsızlıların hedefi oldu.

Kapıları kilitleyip ‘Bayram Sonrasına kadar kapalıyız’ notu asan Dernek Başkanı Şükrü Abay, döndüğünde kapının tahrip edildiğini gördü.

İHA’nın haberine göre; Yenişehir ilçesinde bulunan ofisten, yaklaşık 40 bin lira değerinde bilgisayarlar, projeksiyon, bağış kutusu, 2 kanser unuttuğu cep telefonları çalındı.

Hasta evraklarına zarar verdiler

Öte yandan, hırsızların maddi eşyaların yanı sıra, kanser hastalarının kayıtlı evraklarına da zarar verdikleri tespit edildi. Abay, durumu emniyet mensuplarına bildirip polisler tarafından çalışma başlatıldığını belirtirken, hırsızları da vicdana davet edip çaldıkları eşyaları geri getirmeleri için çağrıda bulundu.

“Bütün kayıtlarımızın bulunduğu masaüstü bilgisayarımızı almışlar”

Dernek Başkanı Şükrü Abay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kapalı olduğu halde insanlar zahmet edip gelip gitmesin diye öyle bir tedbir aldık. Daha sonra derneğe geldim. Derneği açıp bizi arayanları, kanser hastaları geldiklerinde onları dinlemeyi, sıkıntıların yardımcı olmak için geldim. Anahtarı çıkarıp kapıyı açacakken baktım kapının anahtarı yerinde yok. İçeri girdik, her şeyin talan edildiğini, burada bulunan bütün kayıtlarımızın bulunduğu masaüstü bilgisayarımızı almışlar. Bütün kayıtlarımızın bulunduğu laptopumuz vardı, onu almışlar.

“Kağıttan ne istediler, kullanılamaz hale getirmişler”

Bütün evraklarımızı didik didik edip yere dökmüşler, çiğnemişler. Kağıttan ne istediler, kullanılamaz hale getirmişler. Salonumuzda kanser hastalarına için her ay bir doktoru misafir ediyorduk. Projeksiyon aracılığıyla eğitim veriyorduk. O makinayı da götürmüşler. Bütün evraklarımızı tahrip etmişler. Bütün odalara girmişler. Burada, masanın üzerinde bağış kutusu vardı. İçerisinde iki adet telefon vardı. Kanser hastaları buraya gelirken kimlik dahil birçok şeyini unutup gidiyorlar. Bizde o emanet telefonu kilitli olan bağış kutusuna bıraktık. O kutuyu alıp banyoya götürüp kırmışlar. İçindeki telefonu almışlar.”





“Her gün burada 3-4 kader arkadaşımızı toprağa veriyoruz”

Evraklarımız kullanılamaz hale geldi. Onları nasıl temin edeceğiz bilmiyorum. Emniyet, yaklaşık 2-3 saat bir çalışma yürüttü. Parmak izlerini aldı, çevreyi denetledi. Çevredeki kameraları alacakları bir çalışma yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz kanser hastaları olarak acıların derneğiyiz. Biz yöneticiler değil, hastalarımız da çok mağdur oldu. Evrakları nasıl düzenleyeceğiz, nasıl ulaşacağız. Bunu yapanlara çağrımızdır. Bunun maddi değeri çok küçük kalıyor. Burayı mübarek bir yer olarak biliyoruz. Zerre kadar vicdanları varsa, Allah'a karşı bir sorumluluk, bir inanç varsa, bu tahribat bir tarafa. Aldıkları bilgileri geri getirsinler. Biz onları affederiz. Her gün burada 3-4 kader arkadaşımızı toprağa veriyoruz. Burada 750 kanser hastası var. Bunu duyan herkes beddua yaptı bunlara.”