Diyarbakır'da karısını elektrik vererek öldüren sanığın cezası belli oldu

Diyarbakır'da 8 yıl önce 33 yaşındaki eşini elektrik vererek öldüren sanığa, cinayetten sonra polisi aradığı için verilen 'iyi hal' indirimi kaldırılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Veysi Turan, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmaya katıldı. Sanık Turan ve tahliyesini talep ederken, avukatı müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu vurguladı.

Yargıtay kararı bozdu

Öldürülen Mübarek Turan'ın ailesinin avukatı Burak Göncü Yargıtay'ın bozma kararı doğrultusunda, iyi hal indirimi uygulanmadan ceza verilmesini istedi. Bakanlık avukatı da bu talebe katıldı.

İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Mahkeme, sanığın tahliye talebini reddederek, Yargıtay'ın bozma kararı doğrultusunda indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi.

Uyuyan karısını elektrik vererek öldürdü

Korkunç cinayet Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevler Mahallesi'nde, 24 Ocak 2014 gecesi gerçekleşti.

Veysi Turan, 5 yıldır evli olduğu Mübarek Turan'ı ikinci çocuğunun doğumundan sonra eve getirdi. Anne ve bebek uyuduktan sonra Turan, üçlü elektrik prizinin kablosunu keserek, eşinin yanaklarına temas ettirdi. Mübarek Turan, yüksek elektrik akımı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Öldürdükten sonra polisi arayıp teslim oldu

Turan şok geçiren kadının ağzını eliyle de kapattı. Daha sonra da polis imdat hattını arayarak eşini boğduğunu ihbar etti. Polis eve geldiğinde kafası kömürleşmiş kadının cesedini buldu. Tutuklanan Turan hakkında, 'Tasarlayarak eşini öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Gündüz içime giren cinler beni yönlendirdi"

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Veysi Turan savunmasında, "Gündüz içime giren cinler beni yönlendirdi. Ne yaptıysam, iradem dışında yaptım" dedi. Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi. Turan hakkında 20 Ocak 2015'te ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkemenin kararı, usul eksiklikleri nedeniyle Yargıtay tarafından iki kez bozuldu.

Polise yaptığı ihbar, indirim nedeni sayılmıştı

Ancak yerel mahkeme, 17 Ocak 2019 tarihinde 'takdir indirimi' uyguladı. Yargıtay takdiri indiriminin gerekçesinin yazılması için üçüncü kez bozma kararı verdi. Mahkeme takdiri indirim gerekçesinde, 8 Eylül 2021'de sanığın 'adli sicil kaydına göre geçmiş hali, duruşma tutanaklarına yansıyan olumsuz bir davranışının bulunmaması, fiilden sonraki davranışları, polis imdat hattını kendisinin arayarak eşini boğduğunu bildirmesini' dikkate aldığını bildirdi.

Sanık Veysi Turan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine, takdirim indirimiyle müebbet hapis cezası verildi. Mübarek Turan'ın ailesi tarafından yapılan itiraz üzerine dosya 4'üncü kez Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde ele alındı. Yargıtay 24 Ocak 2022 tarihli bozma kararında, "Cezanın bireyselleştirilmesi sırasında uygulanma yeri bulunmadığı, 5237 sayılı TCK'nin 62'nci maddesinin iyilik/bağış maddesi olmadığı göz ardı edilerek indirim yapılmış olması" görüşünü açıkladı.