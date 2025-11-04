Abone ol: Google News

Diyarbakır’da kasap dükkanında silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti

Kayapınar ilçesinde kasap dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Zülfü Coşan ve Ensari Coşan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 18:14
Diyarbakır’da kasap dükkanında silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti
  • Diyarbakır Kayapınar'da bir kasap dükkanında çıkan silahlı çatışmada Zülfü Coşan ve Ensari Coşan hayatını kaybetti.
  • İki kişi de yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
  • Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis geniş çaplı inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana gelen tartışmada silahlar konuştu.

İddiaya göre, iş yerine gelen kişiler ile içeride bulunanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen gerginlik silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışmada Zülfü Coşan ve Ensari Coşan’ın yanı sıra kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

YARALANAN İKİ KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Doktorların tüm çabasına rağmen Zülfü Coşan ve Ensari Coşan kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri